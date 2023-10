Si sente sempre più parlare dei messaggi WhatsApp fissati in alto nelle chat di gruppo, ma anche in quelle individuali. Il motivo è molto semplice: grazie all’ultimo aggiornamento beta dell’applicazione di messaggistica presente sul Play Store (siglato come il 2.23.21.4), la funzione è stata rilasciata ad un primo ristretto numero di tester. Come funziona la nuova opzione dunque e quando sarà disponibile per tutti?

Fissare in alto nelle chat un singolo messaggio WhatsApp sarà davvero un gioco da ragazzi. Come ci anticipa la fonte WABetaInfo anche nell’immagine di apertura articolo, con la selezione di un contenuto, sarà possibile scegliere di mettere in evidenza proprio quel testo. Tra le scelte disponibili, oltre a quella di copiare un messaggio appunto, ci sarà anche quella di “pinnarlo”. Dopo l’operazione, quanto prescelto comparirà sempre in evidenza nella parte alta della schermata della conversazione.

La scelta di sfruttare i messaggi WhatsApp fissati in alto è anche altamente personalizzabile. L’utente potrà scegliere se lasciare il contenuto in evidenza per sole 24 ore, per 7 giorni o ancora 30 giorni. Semmai non si dovesse aver più bisogno del fissaggio, si potrà eliminarlo in qualsiasi momento, in anticipo rispetto a quanto previsto in un primo momento. Questo tipo di operazioni sono a disposizione per le chat singole ma è probabilmente nei gruppi che avranno un utilizzo maggiore e saranno funzionali.

Dopo una prima fase sperimentale in cui la funzione dei messaggi WhatsApp fissati in alto sarà data solo ad alcuni tester, la distribuzione dovrebbe proseguire velocemente per tutti gli utenti in beta (nel giro di pochi giorni o qualche settimana). Al contrario, per la stessa novità resa definitiva per gli utenti Android e i possessori di iPhone bisognerà attendere più in là, magari verso fine autunno o addirittura inizio inverno, come accade spesso per i cambiamenti importanti nelle chat.

