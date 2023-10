Ci sono nuovamente delle anticipazioni che dobbiamo prendere in esame oggi, per quanto concerne il tanto discusso processore Exynos 2400, destinato ad essere montato a bordo di alcuni Samsung Galaxy S24 nei prossimi mesi. Insomma, fine dell’esclusiva di Snapdragon, a differenza di quanto abbiamo osservato quest’anno coi Samsung Galaxy S23, con tutto quello che ne consegue anche in termini di prestazioni. Vediamo come stanno le cose e cosa possiamo attenderci dal colosso asiatico, nonostante manchino ancora alcuni mesi alla presentazione ufficiale dei modelli in questione.

Ulteriori nticipazioni sul processore Exynos 2400 per Samsung Galaxy S24: le previsioni ad oggi

Rispetto al nostro ultimo report a tema, in effetti, ci sono alcuni elementi aggiuntivi che dobbiamo prendere in considerazione. Per farci un’idea più precisa sul potenziale del Samsung Galaxy S24, occorre analizzare i numeri trapelati di recente. Questi ci dicono che la GPU Xclipse 940 all’interno dell’Exynos 2400 in alcuni recenti test avrebbe ottenuto la bellezza di 1.656 punti. A tal proposito, una fonte come SamMobile in queste ore ha citato lo specifico test Sacred Path multipiattaforma.

Cosa vuol dire questo? Premesso che non si possa ancora associare ufficialmente il processore descritto oggi a quello del Samsung Galaxy S24, è chiaro che si tratti di prestazioni della GPU migliori del 30% rispetto alla GPU Xclipse 920 dell’Exynos 2200 che utilizza le API Vulkan. Ancora più significativo il dato che vedere le prestazioni dello Snapdragon 8 Gen 2, dotato di GPU Adreno 740, in grado di ottenere 1.787 punti nello stesso test.

Siamo solo ai siamo ai primi giorni di test e, per forza di cose, il produttore ha mesi per ottimizzare le sue prestazioni, in modo da rendere il Samsung Galaxy S24 più appetibile sul mercato. Non è escluso, comunque, che il Samsung Galaxy S24 Ultra possa utilizzare esclusivamente lo Snapdragon 8 Gen 3.

