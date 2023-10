Il Bron-Yr-Aur è un cottage immerso nella natura incontaminata di Machynlleth, Galles. Lì nell’aprile del 1970 Jimmy Page e Robert Plant decidono di prendersi una pausa dopo un anno trascorso a sfornare due dischi, girare il mondo e dividersi tra groupie, notti insonni, registrazioni e jet lag.

Dalla frenesia del tour e del successo al silenzio pacifico della campagna, i due giovinastri ispirati trovano un po’ di pace. Mentre portano a passeggio i cani, si fanno coccolare dalle loro compagne e si lavano nei catini per l’assenza di acqua corrente, Page e Plant trovano quel mondo bucolico che getterà le basi del terzo album dei Led Zeppelin. Fino a quel momento Led Zeppelin e Led Zeppelin II hanno sganciato enormi bombe sulla scena rock blues: la band è una vera e propria rivelazione, è diversa da tutto e tutti, ha un batterista della madonna, fa un rock che non ha eguali e ha già scritto la storia con riff memorabili e performance esplosive.

Per un gruppo di giovani, tuttavia, è troppo. Per questo dagli appunti di Page e Plant escono fuori canzoni più intimiste – con l’eccezione della guerrafondaia atomica Immigrant Song – più vicine al folk rock che a quell’ibrido heavy metal delle produzioni precedenti. Ciò sarà il motivo di tanto cherry picking da parte della critica musicale: Celebration Day, Friends, Since I’ve Been Loving You e quasi tutto il disco diventano il pretesto per accusare i Led Zeppelin di essersi montati la testa e aver messo da parte il rock del quale sono i principali eroi.

Influenzato dalla critica, il pubblico si divide e ciò farà infuriare proprio i due autori del disco, con un Robert Plant che ai taccuini di Melody Maker dirà:

“I titoli sulle riviste li potete vedere da voi. ‘I Led Zeppelin si sono rammolliti’ e altra immondizia simile. Ma la verità è che ora che abbiamo fatto questo album puntiamo dritti al cielo. È la dimostrazione che siamo in grado di cambiare. E che ci sono infinite opportunità che possiamo afferrare. Non ci cristallizziamo e questa ne è la testimonianza”.

Continua a leggere su optimagazine.com