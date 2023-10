Quest’oggi, il colosso di Seul ha rivelato cosa è stato risolto con l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2023 (troverete tutti i dettagli in questo articolo dedicato). L’azienda sudcoreana ha rilasciato questo nuovo upgrade di sicurezza per i suoi ultimi smartphone pieghevoli, i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, anche se solo negli Stati Uniti per adesso. L’aggiornamento è disponibile per le versioni dei telefoni brandizzati dal gestore telefonico Verizon.

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo aggiornamento software per la versione con operatore del Samsung Galaxy Z Flip 5 porta la versione firmware F731USQS1AWI3 negli Stati Uniti. La versione con operatore del Samsung Galaxy Z Fold 5 riceve lo stesso aggiornamento con la versione firmware F946USQS1AWI3. Gli aggiornamenti sono attualmente disponibili sulla rete Verizon negli Stati Uniti e si prevede che altri operatori rilasceranno il nuovo software nei prossimi giorni. Sarà questione di poco tempo prima di veder arrivare la patch di sicurezza di ottobre 2023 a bordo dei Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 anche in Italia. Potrete scaricare il pacchetto seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potrebbe essere necessario attendere qualche giorno in più, ma non chissà quanto tempo. Il produttore asiatico rilascerà l’aggiornamento a livello globale entro i prossimi giorni, quindi tenetevi pronti.

Il colosso di Seul ha lanciato i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 un paio di mesi fa con One UI 5.1.1 integrato. I dispositivi riceveranno l’aggiornamento alla One UI 6.0 basata su Android 14 entro i prossimi due mesi. I dispositivi riceveranno altri tre aggiornamenti del sistema operativo dopo Android 14. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

