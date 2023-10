Tanti nuovi possessori di iPhone 15 Pro attendono con ansia l’aggiornamento iOS 17.0.3: il pacchetto dovrebbe risolvere i problemi di surriscaldamento dei telefoni di punta appena lanciati visto che è stata la stessa Apple ad annunciare un firmware risolutivo per l’anomalia. Quando sarà disponibile dunque l’update? C’è ancora molto da aspettare? Sembrerebbe proprio di no.

Il rilascio dell’aggiornamento iOS 17.0.3 potrebbe essere questione di poche ore. La distribuzione software potrebbe anche avvenire tra domani o venerdì. ossia nell’ultima parte della settimana, come accaduto anche con iOS 17.0.1. Nella peggiore delle ipotesi, al contrario, la diffusione del firmware potrebbe partire non più tardi di lunedì o martedì prossimo (nel rispetto dei consueti giorni in cui l’azienda di Cupertino provvede ai suoi roll-out software).

Siamo certi che l’aggiornamento iOS 17.0.1 metterà la parola fine ai problemi di surriscaldamento degli iPhone 15 Pro? Apple ha chiarito che le alte temperatura dei suoi telefoni premium non sono per nulla dovute al materiale in titanio che ricopre i modelli. Piuttosto, l’azienda di Cupertino ha chiarito che alcune app di terze parti come Instagram, Uber e il gioco di corse Asphalt 9: Legends hanno avuto il demerito di sovraccaricare il chip A17 Bionic. Nuove versioni delle applicazioni stanno contribuendo a correggere le anomalie e lo stesso stanno facendo gli esperti interni con un firmware nuovo di zecca che non dovrebbe stressare più il processore dei telefoni. Di certo dunque, proprio iOS 17.0.3 andrà in questa direzione e successivamente sarà anche iOS 17.1 (ora solo in beta) a risolvere del tutto l’anomalia.

Per quanto non proprio tutti i possessori di iPhone 15 Pro si sono lamentati del surriscaldamento del loro telefono, potrebbe essere comunque utilissimo aggiornare il proprio telefono pure al pacchetto minore iOS 17.0.3. Correzioni specifiche potranno fare la differenza nell’esperienza d’uso con il telefono, migliorandola.

