L’OPPO Find N3 Flip è stato di recente avvistato sulla nota piattaforma di e-commerce indiana Flipkart. Per chi non lo sapesse, questo modello di smartphone è stato presentato in Cina lo scorso mese di settembre: adesso, la società si sta preparando a lanciarlo anche nel mercato Global, e a rivelarlo su X è l’insider Mukul Sharma, secondo cui il pieghevole a conchiglia dovrebbe essere annunciato intorno al prossimo 12 ottobre. Prima del suo rilascio ufficiale, il dispositivo è emerso su Flipkart in un microsito dedicato.

Inoltre, il sito web conferma anche che OPPO Find N3 Flip sarà in vendita per la prima volta durante i Big Billion Days in vendita in India. Il sito Flipkart offre anche uno sguardo al prossimo smartphone pieghevole a conchiglia in due varianti di colore, ovvero Cream Gold e Sleek Black. Per il momento, non è ancora chiaro se l’opzione di colore rosa arriverà nel mercato indiano. L’elenco online presenta una visione chiara del dispositivo con il suo nuovo modulo fotocamera ad anello Cosmo, il display esterno ed un cursore Alert. Dando un’occhiata ad alcune delle sue specifiche, il dispositivo sfoggia: un display principale AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz e 1600nit di luminosità di picco, mentre il display secondario sarà un AMOLED da 3,26 pollici.

Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 9200, con chip octa-core con un core a 3,05GHz, tre core a 2,85GHz e quattro core a 1,8GHz. Questo SoC sarà abbinato a 12GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0). La parte posteriore racchiude una configurazione a tripla fotocamera con un principale da 50MP e OIS, un teleobiettivo da 32MP e un ultra-grandangolare da 48MP La fotocamera anteriore, invece, è da 32MP. Quanto all’alimentazione, il device integra una batteria da 4300mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 44W.

