L’aggiornamento con patch di ottobre è pronto per i primi Samsung Galaxy che iniziano a riceverlo proprio in queste ore. Il produttore ha appena reso noto il bollettino relativo all’ultimo rilascio di sicurezza sul sito Web Samsung Mobile Security. In generale, il pacchetto risolve 12 vulnerabilità proprie dei dispositivi Galaxy, mentre 2 minacce critiche e un altro paio di dozzine di bug ad alto rischio riguardano invece il sistema operativo Android principale.

Come già accennato, la patch di ottobre 2023 risolve 12 vulnerabilità relativa all’interfaccia personalizzata Samsung. Tra le minacce a cui hanno posto rimedio gli sviluppatori, ci sono quelle per le quali gli utenti rischiavano di vedersi installate app non ufficiali e poco raccomandabili sul loro telefono. Ancora, le falle avrebbero consentito accessi non autorizzati a reti Wi-Fi e operazioni di varia natura non pianificate dai possessori dei telefoni. Più nello specifico, infine, è stata risolta una grave criticità per la quale poteva essere eseguito codice dannoso da remoto nell’ottica di ottenere il numero di serie della CPU del dispositivo.

Dopo la diramazione dei dettagli relativi all’aggiornamento di sicurezza di ottobre, possiamo dire anche far presente che i primi Samsung Galaxy hanno cominciato a ricevere lo specifico aggiornamento. In particolar modo, sono i dispositivi foldable di ultima generazione i destinatari prediletti di questo avvio di distribuzione. Dunque i recentissimi Samsung Galaxy Z Flip 5 ricevono il firmware F731USQS1AWI3 mentre il fratello maggiore Samsung Galaxy Z Fold 5 è beneficiario dello stesso aggiornamento con il pacchetto F946USQS1AWI3. Il via al rilascio sta avvenendo negli Stati Uniti (tra l’altro per i telefoni serigrafati dell’operatore Verizon). Nel giro di pochissimo tempo, l’adeguamento dovrebbe interessare anche altri paesi e velocemente pure smartphone diversi (di certo, a partire, dai Samsung Galaxy S23 lanciati quest’anno) e poi via via altri device meno recenti e di fascia media.

