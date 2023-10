Ci sono ulteriori novità che dobbiamo iniziare a prendere in esame, a partire da oggi, per quanto concerne il tanto chiacchierato aggiornamento iOS 17.1. Apple si sta avvicinando a grandi passi al nuovo upgrade, se pensiamo che in queste ore pare aver visto la luce anche la beta 2 del pacchetto software. In attesa di conoscere qualche elemento extra che verrà a galla più a ridosso del rollout finale, questo mercoledì è possibile soffermarsi sulla seconda release, che a conti fatti va ad integrare quello che vi abbiamo riportato alcuni giorni fa con un altro articolo sul nostro magazine.

Tutte le novità aggiuntive trapelate con l’aggiornamento iOS 17.1 dopo la beta 2 fino ad ora

Su cosa possiamo soffermarci oggi, parlando dell’aggiornamento iOS 17.1 con beta 2? In primo luogo, Apple pare aver aggiunto una nuova sezione “Display” alla sezione StandBy dell’app Impostazioni, all’interno della quale troveremo nuove opzioni di personalizzazione. A tal proposito, sappiamo già che il display potrà essere impostato per spegnersi automaticamente, dopo 20 secondi o mai. Curioso il dietrofront in uno specifico contesto da parte di Apple, visto che iOS 17.1 beta 1 aveva rimosso le oltre 20 suonerie e toni di testo aggiunti nella versione di lancio di ‌iOS 17‌, ma ora questi elementi sono stati reintrodotti.

C’è poi una novità che, almeno per ora, riguarda gli iPhone 15, visto che Apple ha aggiunto una nuova opzione tramite la quale si impedisce ai dispositivi di caricarsi oltre l’80% per mantenere la batteria in uno stato che si possa ritenere accettabile per un arco temporale più lungo. Come accennato in precedenza, ci sono buone probabilità che alcune novità aggiuntive possano venire a galla nel giro di un paio di settimane, tramite altri rilasci da parte di Apple.

L’auspicio, comunque, è che il nuovo aggiornamento iOS 17.1 in versione stabile possa migliorare anche la durata della batteria dei vari iPhone. A voi come vanno le cose oggi?