Va confermata, purtroppo, la minaccia relativa alla truffa che richiama il fantomatico messaggio Bancomat Pay. Ovviamente, gli ideatori di questo servizio non sono responsabili della fake news diffusa via SMS. Come se non bastasse la situazione simile che si è venuta a creare non molto tempo fa con PosteInfo, stando anche all’articolo pubblicato sul nostro magazine, adesso bisogna fare molta attenzione ad una comunicazione farlocca che potrebbe trarre in inganno tanti italiani. In particolare, coloro che hanno già avuto modo di conoscere il servizio che consente di effettuare pagamenti in pochi secondo con l’app della propria banca.

Occorre cancellare subito il messaggio Bancomat Pay con codice di verifica: focus sulla truffa di oggi

Fatte queste premesse, come riconoscere il finto messaggio Bancomat Pay con codice di verifica? La truffa di oggi, con un minimo di concentrazione, si individua facilmente. Già, perché agli utenti viene inviato un codice da inserire in una pagina web, dove probabilmente si materializza la truffa di cui vi sto parlando oggi. In realtà, la medesima comunicazione è arrivata anche al sottoscritto, nonostante abbia aderito a BPay diversi mesi fa. Fondamentalmente, è sufficiente questo per comprendere che siamo al cospetto di una bufala. Con il concreto rischio che possa essere svuotata la carta associata al proprio conto nelle ore successive.

Ricordate che SMS del genere arrivano solo in modo istantaneo, quando siete voi ad avviare una specifica procedura. Insomma, qualora dovesse pervenire una comunicazione improvvisa, come il messaggio Bancomat Pay con tanto di codice di verifica, il tentativo di truffa sarà scontato. Ho anche contattato l’assistenza della mia banca per un check ulteriore e, puntualmente, mi è stato confermato che non sia necessaria alcuna registrazione a BPay. Al contrario di quanto annunciato tramite il suddetto SMS.

Dunque, state alla larga dal messaggio Bancomat Pay con codice di verifica, in seguito alle numerose segnalazioni di oggi.

Continua a leggere su optimagazine.com