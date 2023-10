Ironica e pungente, ama sempre rilanciarsi e tuffarsi in nuove avventure. Dopo un’estate di totonomi e ipotesi, è il nuovo volto de Le Iene e ha già conquistato una nuova fetta di pubblico. Ma chi è Veronica Gentili?

Chi è Veronica Gentili

Veronica Gentili è una giornalista, conduttrice televisiva e attrice nata a Roma il 9 luglio 1982. Figlia di un avvocato e di una gallerista, si diploma all’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006 e debutta come attrice in teatro, cinema e televisione. Tra i suoi ruoli più noti, quello di Roberta in Romanzo Criminale – La Serie.

Nel 2013 inizia la sua collaborazione con Il Fatto Quotidiano, dove si occupa di cronaca e politica. Diventa anche opinionista in diverse trasmissioni televisive, soprattutto su LA7 e Rete 4. Nel 2018 approda alla conduzione di Stasera Italia, alternandosi con Barbara Palombelli. Nel 2021 conduce anche Controcorrente e Buoni O Cattivi, programmi di approfondimento sociopolitico e rotocalco.

Per il cinema recita in film importanti come Come Te Nessuno Mai di Gabriele Muccino e Signorina Effe di Wilma Labate con Filippo Timi.

L’esperienza a Le Iene

Dal 3 ottobre 2023 è il nuovo volto de Le Iene, il programma di Italia 1 che propone servizi di cronaca, inchieste e interviste dissacranti.

Veronica Gentili sostituisce Belen Rodriguez alla conduzione, affiancando Max Angioni. Si tratta di una svolta nella sua carriera giornalistica, che le permette di mostrare anche il suo lato ironico e divertente. La giornalista ha dichiarato di aver accettato la proposta per una grande opportunità di crescita.

Nel 2021 Maurizio Costanzo l’ha incalzata per via del suo graduale allontanamento dalla recitazione. Veronica Gentili ha risposto così:

“In realtà non ho mai veramente lasciato, un pezzo resta dentro. Non ho mai rotto con il passato rinnegando quello che ho fatto prima. Me lo porto molto dietro. Credo sia utilissimo per il lavoro che faccio adesso”.

