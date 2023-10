Dopo mesi e mesi di attesa, il Samsung Galaxy S23 FE è stato ufficializzato dal produttore proprio in queste ore di oggi 4 ottobre. Da domani 5 ottobre sarà anche già messo in vendita in alcuni selezionati paesi. Scopriamo di che pasta è fatto il dispositivo di gamma media che dovrebbe pure avere un prezzo davvero molto interessante.

Specifiche hardware

Il Samsung Galaxy S23 FE ha un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici. La risoluzione è Full HD+ e garantisce il supporto ad un refresh rate adattivo (ossia da 60 a 120 Hz). Sotto la scocca, romba un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oppure Samsung Exynos 2200 (in base ai diversi mercati di commercializzazione). La RAM è da 8 GB di RAM mentre i tagli di memoria sono due, ossia da 128 GB e 256 GB.

La fotocamera frontale del nuovo arrivato è da 10 megapixel (F/2.4, FoV 80˚). Il comparto principale per gli scatti invece prevede una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel (F/1.8, FoV 84˚), un secondo sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (F2.2, FoV 123˚) e infine un teleobiettivo da 8 megapixel (zoom ottico 3x, F/2.4, FoV 32˚). La batteria è da 4.500 mAh (con ricarica rapida a 25 W e ricarica wireless inversa). Le dimensioni del dispositivo sono pari a 76,5 x 158 x 8,2 mm per un peso di 209 grammi. Il telefono arriva con Android 13 a bordo e interfaccia One UI 5.1. Samsung ha garantito, lato software, ben 5 major update e dunque il telefono dovrebbe essere supportato fino ad Android 17.

Prezzo

Come già accennato in apertura articolo, il Samsung Galaxy S23 FE sarà messo in vendita da domani 5 ottobre in alcuni paesi, non maglio precisati (dunque non sappiamo se la commercializzazione partirà subito anche per l’Italia. Quello che conosciamo, tuttavia, è il prezzo del dispositivo per gli USA: il telefono avrà un costo di partenza di 599 dollari. Per fare un utile paragone, il Samsung Galaxy S21 FE di due anni orsono partiva da un valore di 699 dollari. La speranza dunque è che anche in euro si assista ad un ribasso rispetto alla generazione precedente, ma ne sapremo di certo di più nei prossimi giorni.

Continua a leggere su optimagazine.com