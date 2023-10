Sta per arrivare una nuova funzione WhatsApp molto interessante, ossia l’introduzione di un username distintivo per i singoli utenti, da comunicare ad un nuovo contatto al posto del lungo numero di telefono personale. Tracce certe di questa implementazione sono state scovate dall’informatore WABetaInfo all’interno della beta per Android 2.23.11.15 ma anche di quella per per iOS 23.20.1.71: dunque la sperimentazione è in corso contemporaneamente sia per chi ha un telefono con sistema operativo di Google, sia per chi ha un iPhone.

A cosa potrebbe servire la configurazione di un nome utente associato al proprio numero di telefono? Come già accennato, potrebbe essere davvero pratico e veloce comunicare ad un conoscente uno username al posto della successione di numeri del proprio recapito. Ancora, ed è questo l’aspetto di certo più importante, usare un nickname a scelta al posto del numero privato potrà tornare contribuire a mantenere al sicuro la propria privacy in situazioni specifiche e delicate. La particolare soluzione rientra anche nella volontà di Meta di assicurare ai suoi utenti la massima riservatezza, almeno quanto lo desiderano e secondo una gestione di questo aspetto completamente autonoma.

Essendo in pieno svolgimento la beta relativa ai sistemi operativi Google e Apple, possiamo immaginare che i test degli sviluppatori andranno avanti un altro po’ prima che la funzione arrivi in via definitiva (anche qualche mese). Con la specifica opzione, entrano in ballo gli importanti aspetti della privacy, dunque gli esperti vorranno di certo fare di tutto per assicurarsi che tutto fili liscio senza errori. C’è da considerare poi che il nome utente sarà univoco per ogni singolo utente, come un indirizzo mail insomma. Bisognerà accertarsi che questa unicità venga sempre garantita in ogni parte del mondo. Con il prosieguo dell’autunno ne sapremo di certo di più su questa novità.

