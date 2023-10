Siamo all’ennesima diffusione massima della truffa SMS PosteInfo. Un messaggio sembrerebbe essere stato inviato da Poste Italiane ma in realtà proviene invece da hacker che vogliono irretire nuove vittime tra gli utenti meno attenti. Il messaggio arriva sugli smartphone degli italiani e, ad uno sguardo poco attento, sembra proprio essere stato inviato dall’istituto bancario e finanziario. Così non è, in alcun modo, e tocca alzare la guardia per non cadere in una trappola non poco pericolosa.

Il nuovo SMS truffa ha l’aspetto identico o molto simile a quello nell’immagine presente in apertura articolo. Come al solito, la nota mette in allarme il ricevente con la falsa informazione dell’accesso anomalo al proprio conto. Si richiede un’azione di verifica per essere certi di non essere stati truffati. Eppure il raggiro si nasconde proprio dietro il link presente nella nota. Ciccandolo, non si visiterà il vero sito di Poste Italiane ma un suo clone quasi esatto. Quanto basta per ingannare il malcapitato di turno e indurlo ad inserire i propri dati di accesso personali all’interno di un form. Questi verranno acquisiti dagli hacker e utilizzati per scopi non certo leciti, di certo per autorizzare operazioni non volute dai possessori di conti e carte di Poste.

Come proteggersi ancora una volta dall’ultimo SMS PosteInfo? Sarebbe fondamentale non dare alcun peso al messaggio ricevuto e cestinarlo. Ad ogni modo, anche se non si proseguisse a questa operazione, sarebbe fondamentale non cliccare sul collegamento presente nella nota ricevuta: in effetti è qui che si annida la vera trappola e si rischia di perdere i propri dati. Non fornendo alcuna informazione, non si rischierà di vedere il proprio conto azzerato e le proprie finanze saranno al sicuro. almeno per il momento e fino alla prossima trappola che sarà strutturata esattamente allo stesso modo.

