Può essere ancora conveniente sia dal punto di vista economico che tecnico puntare sull’iPhone 13. Parliamo di un top di gamma di qualche anno fa che si ritrova con un ottimo profilo tecnologico, nonostante insomma sia stato scavalcato dall’iPhone 14 e dall’iPhone 15. Sappiamo come i cambiamenti che Apple apporta ai nuovi device non siano mai rivoluzionari. Si tratta il più delle volte di piccole modifiche di cui si può anche fare a meno, ma chiaramente in questi casi il prezzo risulta essere più elevato.

Analizziamo meglio il prezzo per iPhone 13 su Amazon ad inizio ottobre: dettagli sulla nuova offerta

Si torna dunque ai livelli della scorsa settimana. Se quindi si ha intenzione di risparmiare qualche euro, ecco che si può puntare quest’oggi sull’offerta proposta da Amazon per l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna. C’è un piccolo sconto del 4% che ha contribuito ad abbassare un po’ il prezzo precedente di 759 euro. Si ha infatti la possibilità di acquistare nella giornata odierna l’iPhone 13 azzurro da 128GB al costo finale di 729 euro. Occasione ghiotta per risparmiare qualche euro in più ed avere tra le mani comunque un flagship di casa Apple.

Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro quindi di pochissimi giorni questo iPhone 13 arriverà nelle vostre case. Grazie poi ad Amazon si può optare per il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando la possibilità a più utenti di acquistare tale prodotto a marchio Apple. Per quanto riguarda le specifiche tecniche dell’iPhone 13, ricordiamo come stiamo parlando di un dispositivo avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Molto interessante è l’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è un A15 Bionic, che tra l’altro ritroviamo ancora sull’iPhone 14, per prestazioni fulminee.