Occorrono alcune importanti precisazioni, in queste ore, per tutti coloro che sono in attesa di toccare con mano il nuovo aggiornamento con Android 14 e One UI 6.0 a bordo del proprio Samsung Galaxy S23, se pensiamo al fatto che a strettissimo giro ci sarà la distribuzione del pacchetto software definitivo per i primi Pixel compatibili. Cosa dobbiamo aspettarci dagli altri produttori? A dirla tutta, in un primo momento utenti ed addetti ai lavori avevano dato per scontato che il produttore coreano avrebbe assicurato il firmware stabile con le stesse tempistiche rispetto a Google, ma a quanto pare le cose andranno diversamente.

Non possiamo aspettarci l’aggiornamento con Android 14 per Samsung Galaxy S23 da domani 4 ottobre

Dunque, dopo i primi raffronti tra Samsung Galaxy S24 e Galaxy S23 trattati in questi giorni sul nostro magazine, oggi è molto importante precisare che l’esordio ufficiale di Android 14, supportato dalla nuova interfaccia One UI 6.0, andrà incontro a timeline differenti tra un brend e l’altro. Ecco perché non possiamo aspettarci nulla per il Samsung Galaxy S23 a partire da domani 4 ottobre. Come spesso avviene in queste circostanze, una precisazione importante per fare chiarezza sui tempi di uscita dell’aggiornamento ci arriva direttamente da SamMobile.

Già, perché se in un primo momento ci si aspettava che il Samsung Galaxy S23 potesse essere inserito in un discorso simile rispetto ai Pixel, al punto che ancora oggi qualcuno crede che domani possa arrivare Android 14 stabile insieme a One UI 6.0, la realtà dei fatti ci dice altro. A detta di Ice Universe, infatti, il colosso coreano avrebbe adottato un approccio più prudente, con rollout che al momento è previsto entro la fine di ottobre in giro per il mondo. Prima di quell’appuntamento, infatti, ci sarà la distribuzione di una beta ulteriore.

Insomma, scordiamoci di provare l’aggiornamento con Android 14 definitivo sui Samsung Galaxy S23 a partire da domani 4 ottobre.