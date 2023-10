Prosegue Morgane Detective Geniale 3 su Rai1. Stasera 3 ottobre vanno in onda due nuovi episodi della terza stagione dell’apprezzato poliziesco francese che mescola l’elemento crime con la commedia.

Nella nuova stagione, ambientata qualche mese dopo, ritroviamo Morgane profondamente depressa. L’ispettore non ha dato seguito a quel momento di passione tra loro e non ha interrotto la relazione con Roxane. Sentendosi profondamente tradita ha abbandonato la Polizia, riprendendo a lavorare come addetta alle pulizie, ma sempre incapace di mantenersi un’occupazione. Morgane verrà addirittura arrestata per omicidio, ma grazie all’aiuto dei suoi vecchi colleghi riuscirà a dimostrare la sua innocenza, rientrando nella Squadra Investigativa. Sempre brillantissima nella soluzione dei casi complicati ed incredibili che si presenteranno di volta in volta.

Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si comincia con l’episodio 3×05 dal titolo Relazioni pericolose, di cui vi riportiamo la sinossi:

Morgane e Timothée, dopo aver trascorso una notte insieme, vengono chiamati sulla scena di un nuovo crimine. L’ispettore Karadec assiste con sguardo di disapprovazione ad un bacio tra loro, scoprendo così la relazione. Intanto tutta la squadra rinviene, sulle rive di un canale, il cadavere di Adèle Mercier, 37 anni, sposata con un insegnante di nuoto e madre di una figlia di 8 anni, uccisa con un colpo di pistola alla testa. Morgane e Karadec indagano e scoprono diverse informazioni sull’ex fidanzato della vittima.

A seguire, l’episodio 3×06 intitolato Il rasoio di Occam:

Eliott e Théa sperano che Morgane decida di tenere il denaro trovato dietro la lavastoviglie. Una donna viene trovata accoltellata con un bisturi d’argento nell’aula magna di un’università e Thimothée approfitta della situazione per trarne un vantaggio. Il caso di omicidio di complicata quando tutti gli indizi sembrano indicare che la vittima sia stata uccisa da un vampiro…

Nel cast di Morgane Detective Geniale 3 ritroviamo: Audrey Fleurot nel ruolo di Morgane Alvaro, consulente della stazione di polizia; Cypriane Gardin è Théa Alvaro, figlia maggiore di Morgane Alvaro; Noé Vandevoorde è Eliott Alvaro, figlio di Morgane Alvaro; Mehdi Nebbou è il comandante Adam Karadec; Bruno Sanches nel ruolo di Gilles Vandraud; Marie Denarnaud è la curatrice Céline Hazan; Bérangère McNeese è Daphné Forestier; Clotilde Hesme è Roxane Ascher. New entry di stagione, Jérémy Lewin nei panni di Thimothée Guichard.

L’appuntamento con Morgane Detective Geniale 3 è per stasera alle 21:30.

