Nome: Lorenzo

Cognome: Della Femine

Anno di nascita: 1983

Città: Napoli

Piattaforme: TikTok

Categoria: Tiktoker

Chi era Mister Pella Pazzo

Mister Pella Pazzo, all’anagrafe Lorenzo Della Femine, è stato uno dei tiktoker più famosi di Napoli e dintorni. Con i suoi video ironici e spesso provocatori, Lorenzo mostrava i momenti più divertenti insieme alla sua famiglia. Anche nel suo ultimo video postato 24 ore prima della tragica notizia della sua morte, Mister Pella Pazzo ha dato spazio ai suoi bambini.

Parliamo di “ultimo video” perché Mister Pella Pazzo è morto il 2 ottobre 2023 a soli 40 anni a seguito di un malore accusato mentre si trovava in casa. Su TikTok aveva superato il milione di follower e i suoi contenuti erano spesso criticati, con accuse di ostentazione del lusso, un trend oltremodo comune tra i content creator.

Nato a Casalnuovo (Napoli), Lorenzo era finito al centro delle polemiche anche a seguito di un servizio andato in onda su Fuori Dal Coro in cui si parlava di appartamenti occupati, ma i suoi follower non hanno mai smesso di apprezzare i suoi video pieni di leggerezza e simpatia. Negli ultimi tempi, tuttavia, Lorenzo aveva fatto preoccupare i suoi follower e la sua famiglia per via di ripetuti controlli cui si era sottoposto per problemi di salute, ma nessuno immaginava il tragico epilogo.

La morte improvvisa

Il 2 ottobre 2023 Lorenzo, mentre giocava con i suoi figli, è stato colto da un malore improvviso ed è stato trasportato presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove ha accusato un arresto cardiocircolatorio ed è morto. Il tiktoker lascia la moglie Assunta e tre figli.

Per chi volesse rendere l’ultimo saluto al tiktoker scomparso, i funerali sono previsti per le ore 19 presso la chiesa Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo di Napoli.

