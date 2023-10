All’interno del vasto panorama delle attività d’intrattenimento, le escape room sono riuscite, nel corso degli anni, a conquistare una fetta di pubblico sempre più ampia, di ogni fascia d’età.

Tra tutte le varie possibilità offerte dal mondo ludico, infatti, l’escape room consente di intrattenere in modo divertente anche i bambini, proponendo un’avventura ricca di stimoli.

L’obiettivo del gioco è semplice: i partecipanti si trovano all’interno di una stanza a tema e per uscire vittoriosi devono risolvere tutti gli enigmi nel più breve tempo possibile. Il limite massimo entro il quale concludere la partita è di 60 minuti. Pertanto, è necessario mettere in atto un lavoro di squadra, al fine di trovare la via fuga prima che scada il tempo.

Il successo delle escape room tra i bambini

Le escape room costituiscono un vero e proprio gioco dal vivo che stimola le abilità dei più piccoli e li sprona a utilizzare il loro intuito e le loro abilità logiche.

Inoltre, è necessario lavorare tutti insieme per raggiungere il traguardo. Si tratta, pertanto, di un’esperienza che rafforza i legami, permette di rendere più solide le relazioni e aiuta i bambini a interagire gli uni con gli altri.

Un’altra delle ragioni del successo di questa forma di intrattenimento tra i più piccoli è dovuta all’ambientazione: le migliori escape room, infatti, sono messe a punto in modo estremamente realistico, così da sorprendere, catturare l’attenzione e favorire un’immersione totale nel gioco.

Ne costituiscono un caso emblematico le ambientazioni di Cronos, realtà di riferimento del settore che per allestire le stanze delle proprie avventure si è rivolta agli scenografi dei migliori parchi a tema del paese.

Il tutto dando vita a un franchising di successo, ormai attivo in numerose città italiane: ad esempio, per partecipare a un’escape room con bambini a Roma è possibile contattare Cronos telefonicamente oppure procedere direttamente online, controllando la disponibilità della stanza dal comodo calendario presente sul sito.

Dalla sala dedicata al mondo degli alieni (Area 51), a quella perfetta per gli amanti del mare (Fuga da Atlantide), passando per l’ambientazione storica dell’Inferno dantesco e la ricostruzione dei dinosauri (Jurassic World), le alternative sono numerose e in grado di soddisfare tutti gli interessi.

Ogni stanza ha, quindi, uno specifico tema e un differente livello di difficoltà, in modo che anche i bambini possano trovare degli enigmi adatti al loro livello.

Come partecipare alle escape room con i bambini

In genere i partecipanti all’escape room vanno da un minimo di due a un massimo di otto persone. In ogni caso, realtà come Cronos in occasione di eventi speciali – come le feste di compleanno dei più piccoli – permettono l’accesso a un numero maggiore di bambini.

In più, questo franchising propone un’interessante promozione per tutti coloro che desiderano provare il gioco con i più piccoli: fino a 15 anni di età i partecipanti pagano un ingresso ridotto e fino ai sei anni l’entrata è completamente gratuita.

Naturalmente, i più piccoli hanno sempre l’esigenza di fare riferimento a una figura familiare che possa fornire loro supporto in caso di piccole necessità durante l’ora di gioco. Proprio per salvaguardare queste esigenze, Cronos prevede l’ingresso di almeno un adulto accompagnatore nel caso in cui l’esperienza coinvolga bambini e ragazzi fino ai 15 anni d’età.

