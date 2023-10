Grazie all’offerta odierna su Amazon, la più bassa di tutto il Web, il bellissimo Apple Watch Ultra torna di nuovo in sconto al prezzo di 749,88 euro (invece di 799 euro di listino) e con il colore Mezzanotte e cinturino Ocean. Il modello in questione è dotato di configurazione GPS + Cellular e con una robusta cassa in titanio aerospaziale da 49mm (misura unica per polsi da 130-200mm). Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

L’Apple Watch Ultra (2023) misura 14x44x49 mm per 61,3 grammi di peso. Quanto ai materiali troviamo la cassa in titanio e vetro zaffiro piatto a protezione del display. Quest’ultimo è un Retina OLED LTPO da 1,92 pollici e 502 x 410pixel, dotato di funzione always-on e con una super luminosità di picco che raggiunge i ben 2000nits. Al suo interno troviamo il processore Apple S8 Dual-core, con 32GB di capacità di memoria interna (non espandibile), e GPU PowerVR. Lato software, il wereable lavora con il sistema operativo watchOS 9.0, aggiornabile a 9.4. Questo fantastico orologio del colosso di Cupertino ha ottenuto le certificazioni IP6X, MIL-STD 810H, WR100, oltre che il supporto eSIM ed il sensore di temperatura (è dotato anche di pulsanti fisici tra cui Tasto Azione e Digital Crown con feedback aptico).

L’Apple Watch Ultra in termini di connettività offre GSM/HSPA/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, Bluetooth 5.3, A2DP, LE ed NFC. L’orologio integra una batteria Li-Ion 542mAh di lunga durata non rimovibile che garantisce fino a 36 ore di utilizzo e fino a 60 con impostazioni di risparmio energetico. Quanto all’audio, esso presenta tre microfoni e due speaker. Infine, il dispositivo è dotato dei seguenti sensori: sensore di ossigeno nel sangue, sensore cardiaco ottico di terza generazione, sensore cardiaco elettrico, resistenza alla polvere certificata IP6X, accelerometro high-g, giroscopio high-dynamic-range e sensore di luce ambientale.

