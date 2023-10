Chi lo conosce bene lo immaginava: aTUTTOCUORE, la serie di concerti del cantautore romano, non poteva fermarsi come il nome di un progetto live innovativo e intimo. A Tutto Cuore è anche il titolo del nuovo singolo di Claudio Baglioni dopo la grande esperienza nelle location italiane più prestigiose e suggestive, un format che ha visto il cantante al centro di uno spazio a-temporale in cui la musica stessa si dimostra in grado di governare ambienti e atmosfere.

A Tutto Cuore sarà fuori a partire da venerdì 6 ottobre in tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica. Sarà una ballata rock pulsante, che riassume in pochi minuti le infinite ore di rock opera show portato in scena da Claudio Baglioni per sua stessa iniziativa, a quattro mani con Giuliano Peparini.

Il nuovo singolo di Claudio Baglioni arriva a 3 anni di distanza dall’ultimo disco in studio, In Questa Storia Che è La Mia, e c’è già chi spera in un nuovo album di inediti. Ora il cantautore di Strada Facendo si prepara alla quattro giorni dell’Arena di Verona per portare il suo aTUTTOCUORE ancora in giro per l’autunno. Appuntamenti, quello con il suo format rivoluzionario, che continueranno secondo le seguenti date:

05/10/2023 – Arena di VERONA

06/10/2023 – Arena di VERONA

07/10/2023 – Arena di VERONA

08/10/2023 – Arena di VERONA

12/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

13/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

14/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

20/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI

21/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI

18/01/2024 – Vitrifrigo Arena di PESARO (il debutto)

20/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

21/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

25/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

26/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO

29/01/2024 – Arena Spettacoli PadovaFiere di PADOVA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

Lo show propone 38 tra i brani più rappresentativi del cantautore, con il palco che diventa uno scenario 3D in cui ogni elemento gioca un ruolo fondamentale: la location viene modulata secondo la lezione di Walter Gropius, le luci e i suoni fanno il resto, impreziositi dalla presenza di una coreografia formata da 550 costumi originali e maxi schermi sui quali scorrono immagini suggestive.

