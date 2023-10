Seconda puntata di Imma Tataranni 3, in onda stasera 2 ottobre su Rai1. Un nuovo appuntamento con le indagini del sostituto procuratore nella serie tv prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com giunta alla terza stagione.

Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre procuratore di Matera: incorruttibile, implacabile, dissacrante ma di grande umanità e graffiante ironia, capace di risolvere i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e a metodi spesso poco ortodossi.

La terza stagione inizia con un salto temporale. Imma è impegnata nella solita routine tra famiglia e lavoro, pur se con delle importanti novità. Valentina si è diplomata e ha deciso di studiare all’Orientale di Napoli. Imma e Pietro si ritrovano quindi nella casa vuota. Non si lasciano andare alla malinconia, anzi, provano a tornare a essere la coppia di un tempo. Almeno fino a quando Calogiuri non si sveglia dal coma.

Di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata di Imma Tataranni 3 dal titolo Liberaci dal male.

Dopo mesi di convalescenza, Calogiuri ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: scontroso, irritabile e – soprattutto – impegnato nella ricerca ossessiva della verità sull’attentato in cui Romaniello ha perso la vita. Su richiesta di Vitali, Imma lo coinvolge in un’indagine a Taranto. Nella gravina di Laterza è stato trovato il cadavere di un ragazzo di Matera. Un apparente suicidio che cela in realtà una storia di droga, gelosie e scappatoie. Un’intuizione di Calogiuri mette Imma sulla strada giusta…