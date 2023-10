La PEC Aruba non funziona in questo lunedì 2 ottobre. Ci sono delle serie difficoltà di login al servizio di posta elettronica certificato che resta precluso ai clienti, con sommo rammarico di chi avrebbe invece la necessità di procedere ad un consulto di messaggi o al loro invio urgente.

Il servizio Downdetector, come al solito, ci restituisce la gravità della situazione in termini numerici. Almeno al momento di questa pubblicazione, ossia alle 10:50, sono più di 300 gli utenti per i quali la PEC Aruba non funziona. A tanti accade quanto segue: al tentativo di login con nome utente e password corretti, ecco che risulta impossibile procedere all’operazione di autenticazione (il tutto pure dopo numerosi tentativi). Non sono giunte comunicazioni ufficiali sul disservizio da parte di Aruba: è dunque impossibile ipotizzare se il down sia solo momentaneo (con un rapido ritorno alla normalità del servizio) o avrà delle conseguenze durante tutto l’arco della giornata.

Se la PEC Aruba non funziona oggi come in qualsiasi altro momento, qual è il numero di assistenza da chiamare per ottenere il giusto supporto? Il customer care Aruba, per fortuna, è operativo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Gli operatori sono raggiungibili al numero +39 02 500 41 305.

Aggiornamento 11:00 – Le difficoltà continuano. La PEC Aruba non funziona ancora per tanti utenti del servizio e si segnalano pure alcuni rallentamenti per altri servizi del provider. Il numero assistenza al quale rivolgersi resta lo stesso. Altri canali di supporto sono quelli presenti sulla pagina dedicata del sito del provider.

Aggiornamento 11:05 – Molto lentamente, sembra proprio che la situazione stia tornando alla normalità. L’accesso alla propria casella di posta certificata sembra essere ora meno difficoltoso e andare a buon fine. Si confida oramai in un ritorno alla normalità nei prossimi minuti.

