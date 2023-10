Come ben sappiamo, lo scorso mese di agosto ha fatto il suo debutto in Cina l’OPPO Find N3 Flip. Questo fantastico device, dotato di una serie di funzioni di elevato livello con un design pieghevole a conchiglia, dopo aver ottenuto molte certificazioni regionali come NBTC e BIS, adesso è apparso anche su Geekbench e pare sia ad un passo verso il lancio con la versione globale. La variante Global di questo Flip presenta il numero di modello CPH2519. Il famoso elenco di certificazione Geekbench rivela che lo smartphone esegue il sistema operativo Android 13 fuori dalla scatola basato su skin ColorOS 13.2. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Dimensity 9200 octa-core (presente anche nella variante cinese) con una velocità di clock di base di 1.80GHz e una velocità di clock massima di 3.05GHz.

Per quanto riguarda i risultati del benchmark, il nuovo OPPO Find N3 Flip ha ottenuto 1895 punti nel test single-core e 4655 punti nel test multi-core di Geekbench 6. Andiamo a dare insieme un’occhiata alle specifiche tecniche. Lo smartphone pieghevole a conchiglia presenta un display AMOLED FHD+ pieghevole da 6,8 pollici e uno schermo di copertura AMOLED da 3,26 pollici. È alimentato dal SoC Dimensity 9200 di MediaTek, abbinato a 12GB di RAM LPDDR5x e 256 o 512GB di storage interno UFS 4.0. Il dispositivo è supportato da una batteria da 4300mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W e dispone di uno scanner di impronte digitali posto lateralmente per l’autenticazione biometrica.

Per quanto riguarda il comparto fotografico del device, l’OPPO Find N3 Flip vanta sul retro di un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 48MP e un teleobiettivo da 32MP con zoom ottico 2x; davanti la selfie-cam è da 32MP.

