Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

In questa seconda stagione, il matrimonio tra Zeynep e Mehdi ha subito un forte scossone in seguito alla rivelazione della gravidanza di Benal. Come sappiamo, la giovane aspetta un figlio dal meccanico.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Durante un pranzo di famiglia, Zeynep scopre che Mehdi ha messo in vendita la sua officina. Intanto, Mehdi consegna a Cemile una busta con i soldi ricavati dalla vendita dell’officina e chiede a Benal come intende organizzare la propria vita da futura mamma. Nel frattempo, il signor Baris riesce a rintracciare Ekrem, il padre di Zeynep: l’uomo vive alle Fiji con la nuova compagna, che è incinta.

Mehdi riaccompagna a casa Nazli, mentre Zeynep si concede una serata tra donne con Emine al compleanno di Seyhan. Durante la festa, un gruppo di uomini offre alle ragazze da bere. Infine, Zeynep è sopraffatta dalle parole di Mehdi, che le dice di essere stata lei a volere il divorzio.

