Beatrice Luzzi è l’assoluta protagonista dell’edizione 2023 del Grande Fratello. Nonostante sia presa di mira da tutti gli altri inquilini, grazie al suo carisma e al suo carattere forte, sta resistendo in una situazione non facile.

Dopo aver vinto al televoto, l’attrice si è guadagnata l’immunità dalle nomination di questa settimana, scegliendo poi di mandare Giselda Torresan di fronte al giudizio del pubblico con altri tre concorrenti.

Il pubblico da casa dovrà dunque decidere chi salvare tra Giselda, il maestro di sci e tassista Marco Fortunati, Valentina Modini e Grecia Colmenares. Questa sera su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity si saprà chi tra loro dovrà definitivamente lasciare la casa. A condurre, come sempre, Alfonso Signorini, in compagnia dell’opinionista Cesara Buonamici.

Stando ai sondaggi Marco è l’indiziato principale all’eliminazione, con un 10% di preferenze. Le ragazze, invece, si attestano tra il 20% e il 30%.

Fonte immagine: Twitter

Continua a leggere Optimagazine