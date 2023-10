Il 2 ottobre in Italia si festeggia la festa dei nonni, istituita il 31 luglio 2005 dal Parlamento. In questa ricorrenza si celebrano i nonni, capisaldi della nostra società, portatori di conoscenza ed esperienza, punto di riferimento per tantissimi ragazzi.

Anche nelle serie TV la figura dei nonni è spesso centrale, dove il rapporto coi nipoti è stato spesso trattato e approfondito. In alcuni casi i nonni sono il centro della trama, in altri sono dei personaggi in grado di dare alla storia un valore aggiunto.

Ecco la Top 5 dei nonni delle serie TV:

Abraham Simpson – Burbero, affetto da demenza senile, sempre pronto a raccontare storie sconclusionate, rappresenta l’opposto di ciò che dovrebbe essere un buon nonno. La sua peculiarità è quella di addormentarsi in qualsiasi momento e nelle situazioni più impensabili. Abe, nonno di Bart, Lisa e Meggie, è uno dei personaggi più amati dei Simpson.

– Burbero, affetto da demenza senile, sempre pronto a raccontare storie sconclusionate, rappresenta l’opposto di ciò che dovrebbe essere un buon nonno. La sua peculiarità è quella di addormentarsi in qualsiasi momento e nelle situazioni più impensabili. Abe, nonno di Bart, Lisa e Meggie, è uno dei personaggi più amati dei Simpson. Meemaw – la nonna del giovane Sheldon nello spin-off di Big Bang Theory. Nella serie è un punto di riferimento del futuro scienziato e colei che più di ogni altro ha motivato e lanciato la carriera di suo nipote.

– la nonna del giovane Sheldon nello spin-off di Big Bang Theory. Nella serie è un punto di riferimento del futuro scienziato e colei che più di ogni altro ha motivato e lanciato la carriera di suo nipote. Emily e Richard Gilmore – In Una mamma per amica sono spesso in conflitto con la loro figlia, ma per Rory, la nipote, farebbero qualsiasi cosa.

– In Una mamma per amica sono spesso in conflitto con la loro figlia, ma per Rory, la nipote, farebbero qualsiasi cosa. Jay Pritchett – Il capofamiglia dei Pritchett, in Modern Family è probabilmente il nonno meno convenzionale di questa lista. Ha quattro nipoti: Haley, Alex, Luke e Lily. Veterano del Vietnam, è deciso, duro e conservatore, odia qualsiasi cosa che il resto della sua famiglia ama. Dopo il divorzio con Dedee, sposa la giovane colombiana Gloria, da cui ha un figlio, Joe.

– Il capofamiglia dei Pritchett, in Modern Family è probabilmente il nonno meno convenzionale di questa lista. Ha quattro nipoti: Haley, Alex, Luke e Lily. Veterano del Vietnam, è deciso, duro e conservatore, odia qualsiasi cosa che il resto della sua famiglia ama. Dopo il divorzio con Dedee, sposa la giovane colombiana Gloria, da cui ha un figlio, Joe. Nonno Libero – Il nonno forse più iconico della televisione italiana. Premuroso, dolce, sempre al fianco dei suoi nipoti, questo personaggio, cucito addosso a Lino Banfi alla perfezione, è stato uno dei segreti del successo della longeva fiction Un medico in famiglia.

Continua a leggere Optimagazine