Ci sono enormi aspettative, in queste ore, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S24. Se da un lato durante l’ultimo fine settimana ci siamo già soffermati su alcune migliorie che la serie in questione dovrebbe assicurare rispetto ai prodotti che abbiamo già conosciuto, stando all’approfondimento portato alla vostra attenzione, al contempo abbiamo ormai delle certezze in merito alla specifica evoluzione prevista in ambito gaming. Chiaro il riferimento soprattutto al suo predecessore, il Samsung Galaxy S23, che già di suo ha ottenuto feedback molto positivi in questo particolare frangente.

Destinato a fare la differenza il Samsung Galaxy S24 nel gaming rispetto al Galaxy S23: le ultime anticipazioni

Allo stato attuale, pare effettivamente destinato a fare la differenza il Samsung Galaxy S24 per quanto concerne un’area specifica come quella del gaming rispetto a quanto osservato in questi mesi con lo stesso Galaxy S23. Ne ha parlato nelle ultime ore anche una fonte come SamMobile, secondo cui ci sarebbero basi solide per immaginare un passo in avanti significativo. In particolare, da alcuni giorni a questa parte si dice che il Samsung Galaxy S24 Ultra possa essere dotato esclusivamente del processore Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy.

Cosa comporta questo? Nel test di calcolo della GPU di Geekbench 6 (Vulkan), lo Snapdragon 8 Gen 3 ha ottenuto oltre 15.000 punti. Numeri non di poco conto, se pensiamo che siamo al cospetto di un valore superiore del 60% rispetto al punteggio GPU (9.000 punti) dello Snapdragon 8 Gen 2 nello stesso test. Al netto del fatto che il punteggio di calcolo della GPU di Geekbench non sia il modo più accurato per testare le capacità grafiche di un chip, quanto trapelato oggi è emblematico per inquadrare al meglio il nuovo chip rispetto ad altri che hanno affrontato lo stesso test.

Insomma, un primo dato che permette il raffronto tra Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S23 sul fronte gaming.