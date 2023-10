Vasco negli stadi nel 2024: questa la bomba sganciata dal rocker di Zocca nell’ultima ora sui social, con i primi annunci arrivati da Live Nation. Il Blasco non smette mai di dominare la scena, e ogni estate gli appuntamenti più attesi sono proprio quelli con i suoi concerti che attirano folle oceaniche.

Vasco negli stadi nel 2024

Dopo aver incendiato la bella stagione del 2023, Vasco Rossi è pronto a tornare sul palco nel 2024. Su Instagram sono arrivate le prime date, con ben 4 giorni di puro rock allo Stadio San Siro di Milano, il suo tempio indiscusso.

07 Giugno Milano Stadio San Siro

08 Giugno Milano Stadio San Siro

11 Giugno Milano Stadio San Siro

12 Giugno Milano Stadio San Siro

25 Giugno Bari Stadio San Nicola

Le prevendite per i concerti di Vasco negli stadi partiranno dalle 12 del 4 ottobre per il Fan Club, dalle 12 del 5 ottobre per gli iscritti a My Live Nation e dalle 12 del 6 ottobre saranno disponibili le prevendite generali sui circuiti VivaTicket, Ticketmaster e Tiketone.

Il 2023 di Vasco Rossi

Vasco Rossi è sempre il protagonista della scena italiana. Dopo il tour negli stadi del 2023 è uscita su Netflix la docuserie Il Supervissuto, un viaggio di introspezione e arte nella vita del rocker di Zocca attraverso i suoi racconti e le testimonianze degli amici e dei collaboratori.

Il Supervissuto è uscito il 27 settembre e al suo interno troviamo l’inedito Gli Sbagli Che Fai. Lo stesso cantautore ha definito il progetto “un selfie lungo 5 ore” in cui egli stesso spiega di aver guardato con affetto “quel ragazzo pieno di sogni che voleva vivere la vita a modo suo“.

I fan, oggi, già chiedono se Vasco approderà a Roma, Napoli, Torino e tutte le città più importanti d’Italia, ma si tratta soltanto di attendere.

