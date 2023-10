Stanno diventando un caso i videomesaggi WhatsApp spariti come funzione nuova di zecca del servizio di messaggistica. L’opzione è stata introdotta nel corso dell’estate ed è stata subito abbinata al tasto delle note audio. In pratica, selezionando la relativa icona normalmente, era possibile mandare i classici vocali ma poi con un nuovo tocco sullo stesso simbolo era possibile inviare proprio una breve clip video di 60 secondi. Il verbo al passato è d’obbligo, visto che all’improvviso tanti utenti non hanno più avuto questa possibilità. Cosa è successo dunque e c’è un modo per ripristinare il tutto?

Non possiamo parlare di videomessaggi WhatsApp spariti del tutto. Semmai è giusto dire che questi ultimi sono stati disattivati di default in abbinamento all’icona dei vocali. C’è un modo molto semplice per ripristinare tuttavia la procedura per averli sempre a portata di mano e passa attraverso le impostazioni del servizio di messaggistica. Recandosi proprio all’interno della scheda Impostazioni appunto, si dovrà andare nella sezione Chat. Qui, tra le numerose voci presenti, c’è anche quella relativa ai “Videomessaggi istantanei” che tutti troveranno disabilitata. Basterà riaccenderla con un semplice tocco per riavere il comando a portata di mano.

Dopo aver eseguito l’operazione appena indicata, i videomessaggi WhatsApp torneranno ad essere disponibili al secondo tocco dell’icona per i vocali. Al posto del microfono comparirà una videocamera e si potrà dare al via alla registrazione di un breve clip, con durata massima di 60 secondi. Lo strumento è molto apprezzato perché immediato e semplicissimo da usare. Al posto dei vocali, i brevi filmati possono essere molto utili per trasmettere velocemente un qualsiasi contenuto ad amici e parenti, sempre nel massimo della riservatezza visto che gli specifici messaggi sono comunque protetti da crittografia end-to-end.

