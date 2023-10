L’effetto iPhone 15 inizia a farsi sentire e il prezzo dell’iPhone 14 su Amazon comincia ad essere sempre più interessante, proprio sullo store tanto utilizzato. Con il recentissimo lancio dei nuovi melafonini Apple, era logico che il valore commerciale dei diretti predecessori venisse rivisto al ribasso. Così è proprio in questa primissima parte di ottobre e ci sono almeno un paio di occasioni da prendere in considerazione, almeno se si ha l’intenzione di acquistare un dispositivo Apple di punta.

La prima offerta Amazon degna di nota riguarda l’iPhone 14 standard, nel taglio di memoria da 128 GB. Per tutte le colorazioni dello specifico modello, il prezzo da affrontare non sarà superiore agli 806,99 centesimi. Se pensiamo al valore di lancio dello stesso esemplare a 1029 euro, lo sconto è davvero importantissimo. Le nuance tra cui scegliere sono dunque tante, ovvero bianco, rosso, azzurro, viola e nero. Degni di nota sono anche i tempi di spedizione del pacco: lo smartphone prescelto arriverà non più tardi del prossimo venerdì 6 ottobre.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - viola Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Anche per l’iPhone 14 Plus c’è un offerta molto interessante su Amazon. Il melafonino del 2022 è stato lanciato al prezzo di 1179 euro. Eppure, da oggi 2 ottobre, è possibile acquistare il telefono ad un costo non superiore agli 899 euro. Occhio tuttavia all’unica variante disponibile a queste condizioni, ossia quella nella colorazione azzurra per il taglio di memoria da 128 GB. Le altre soluzioni in altre nuance, pur mantenendo la stessa quantità di spazio di archiviazione, costeranno al potenziale acquirente anche svariate decine di euro in più. La consegna dello specifico modello sarà ancora più celere, con arrivo del pacco non oltre giovedì 5 ottobre.

Offerta Apple iPhone 14 Plus (128 GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,7"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Le condizioni di vendita fin qui riportate sono soggette alla disponibilità di scorte dei prodotti nei magazzini Amazon. Dunque sarebbe il caso di non aspettare, almeno nel caso in cui si voglia approfittare delle promozioni.

Continua a leggere su optimagazine.com