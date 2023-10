I problemi di surriscaldamento di iPhone 15 Pro e Pro Max sono reali e finalmente sono stati affrontati anche da Apple. Non si possono negare le alte temperature raggiunte dai modelli top di gamma durante il loro uso nei giorni post vendita per i primi acquirenti. Ebbene, da parte di Cupertino è giunta una presa di posizione al riguardo, una spiegazione relativa al fenomeno e la promessa di una soluzione ad hoc nel giro di non molto tempo.

L’azienda di CUpertino ha intanto chiarito le cause del surriscaldamento degli iPhone 15 Pro. Il fenomento rientrerebbe nella norna dei primi giorni di configurazione di un dispositivo, quando ci sono molti processi in background. Contemporaneamente, Apple ha fatto sapere che alcune app di terze parti come Instagram, Uber e il gioco di corse Asphalt 9: Legends hanno contribuito a queste alt temperature per una serie di bug specifici al loro interno. Per questo motivo, si sta lavorando con gli sviluppatori di questi strumenti per porre fine proprio alle anomalie (per quanto riguarda l’app social di Meta, una nuova versione del tool avrebbe già risolto tutto).

Le spiegazioni non finiscono qui: Apple ha dichiarato che i problemi di surriscaldamento dei suoi iPhone 16 Pro non hanno nulla a che vedere con il rivestimento in titanio dei telefoni premium e dunque l’anomalia non è per nulla riconducibile a problemi di tipo hardware. La natura software evidente del fenomeno comporta una soluzione abbastanza semplice, inclusa in un prossimo aggiornamento dei telefoni. Il rimedio definitivo all’anomalia dovrebbe giungere con l’update iOS 17.1 già in beta ma, probabilmente, in distribuzione per tutti non prima di fine ottobre. Nel frattempo, un altro pacchetto risolutivo minore ma abbastanza celere come iOS 17.0.3 potrebbe invece giungere nel giro di pochissimi giorni, già all’inizio del mese appena cominciato.

