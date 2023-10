Quali sono le più belle immagini di auguri della Festa dei Nonni da utilizzare il 2 ottobre, in occasione di una ricorrenza così sentita? La giornata dedicata ai parenti (forse più cari) ricorre il secondo giorno del mese di ottobre da neanche un paio di decenni in Italia: eppure si tratta di un appuntamento ormai entrato anche nella tradizione per l’importante ruolo che ricoprono proprio i nonni all’interno della famiglie.

Nel nostro paese, la Festa dei Nonni è stata istituita come ricorrenza civile nel giorno 2 ottobre per effetto della legge n. 159 del 31 luglio 2005. L’obiettivo è stato quello di creare un momento nel quale celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società. L’appuntamento è stato associato anche ad un’importante ricorrenza religiosa cristiana che è quella degli Angeli Custodi che cade (appunto) sempre il 2 di ottobre. La scelta è più che mai logica, sempre nell’ottica di mettere in risalto il significato della figura all’interno dei gruppi familiari italiani.

Sottolineata l’origine della ricorrenza, è possibile passare alla carrellata di immagini di auguri della Festa dei Nonni. Queste ultime potranno essere facilmente condivise sul servizio di messaggistica per eccellenza, ossia WhatsApp, ma anche attraverso altri canali di comunicazione e social. Basterà selezionare un’alternativa e inoltrarla attraverso l’apposito comando di condivisione del proprio telefono. L’importante è che il messaggio arrivi ai destinatari prediletti nella giornata del 2 ottobre. Ogni soluzione presente nella galleria posta in basso include parole di affetto per queste figure familiari così care. I messaggi pongono l’accento su come proprio i genitori dei nostri genitori siano sempre un valido sostegno nella vita quotidiana, un porto sicuro nel quale approdare in ogni situazione. Tra le soluzioni proposte, non manca neanche un riferimento ai nonni tanto amati che sono venuti a mancare, ma che restano un dolce e vivo ricordo che non andrebbe mai dimenticato.

