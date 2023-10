Lo aveva preannunciato nel corso della prima puntata di Amici, quella in cui ha consegnato le maglie ad alcuni dei ragazzi titolari del banco. Una settimana dopo, Angelina torna in studio per presentare il nuovo singolo inedito, in napoletano. Che t’o dico a fa di Angelina Mango ad Amici è un’anteprima riservata a Maria De Filippi e al suo pubblico. Il brano sarà presto disponibile in radio e negli store digitali ma è ad Amici che Angelina lo presenta per la prima volta.

Che t’o dico a fa di Angelina Mango

Nella seconda puntata dello speciale pomeridiano di Amici, Angelina Mango rispetta la promessa della settimana precedente e torna in studio per presentare dal vivo il nuovo singolo.

L’appuntamento è alle ore 14.00 su Canale 5, domenica 1 ottobre.