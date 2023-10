Dopo la formazione della classe, Amici entra nel vivo. Domenica 1 ottobre è attesa la seconda puntata su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. Sono 20 al momento i ragazzi che hanno avuto accesso al programma per l’edizione 2023/2024, 20 i banchi occupati dai titoli di canto e di ballo che la scorsa settimana hanno iniziato le lezioni con i professori.

I CANTANTI: EZIO, HOLDEN, HOLY FRANCISCO, LIL JOLIE, MATTHEW, MEW, MIDA, PETIT, SARAH, SPACEHIPPIEZ E STELLA

I BALLERINI: CHIARA, DUSTIN, ELIA, GAIA, KUMO, MARISOL, NICHOLAS, SIMONE E SOFIA

Gli ospiti del 1 ottobre ad Amici

Lo aveva anticipato la scorsa settimana e la promessa è stata mantenuta: in studio il 1° ottobre torna Angelina Mango per presentare il suo nuovo singolo. Se nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi si era limitata a consegnare alcune maglie ai titolari, oggi Angelina canterà il nuovo pezzo disponibile in radio e negli store digitali.

Angelina ha mosso i primi passi nel mondo della musica prima dell’accesso al programma ma è stato con Amici che la sua carriera ha avuto una vera e propria svolta. Così, nel giro di qualche mese, Angelina Mango ha raggiunto un ampio pubblico e si è fatta apprezzare per le sue doti vocali. Figlia d’arte – del cantante Pino Mango, Angelina ha conquistato tutti con Ci Pensiamo Domani, con ben 39 milioni di stream e doppio platino. L’album Voglia Di Vivere p invece stato certificato disco d’oro.

I giudici di Amici il 1 ottobre

Ripartono le sfide ad Amici e non potevano mancare personaggi noti a giudicarle. A giudicare la gara di canto ci sarà Irama. A giudicare la gara di ballo i coreografi Irma Di Paola e Garrison Rochelle. La gara d’improvvisazione di ballo sdarà valutata dal ballerino e coreografo Simone Nolasco. La gara inediti dei cantanti sarà giudicata da Zef, produttore musicale.