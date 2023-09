Con l’arrivo dell’autunno si arricchisce di succose novità anche la programmazione delle piattaforme di streaming, che in questo periodo si apprestano a rilasciare novità molto attese.

Vediamo dunque quali sono le cinque serie televisive da non perdere in streaming nel mese di ottobre:

Bekham, su Netflix 4 dal ottobre

La docu serie in 4 episodi racconta la vita, non solo sportiva, di uno dei calciatori più chiacchierati della storia. Partendo dagli esordi, la serie ci mostra come e diventato una bandiera del Manchester United, cosa ha provato al termine della carriera, attraverso i racconti dei compagni di squadra, familiari e della moglie Vittoria, colei che gli ha procurato il nomignolo di Spice Boy.

Dear Mama, su Disney+ dal 4 ottobre

Lo stesso giorno la piattaforma di streaming Disney ci propone un’altra docu serie. Dallo sport si passa alla musica, in particolare all’hip-hop. Lo show parla della vita di Tupac Shakur, leggenda della musica black, assassinato nel 1996, e del suo rapporto profondo con la madre, a cui è dedicata la canzone che ha ispirato il titolo del documentario. La serie viene rilasciata in Italia proprio dopo l’arresto di uno dei presunti mandanti del suo omicidio.

Good Night World, su Netflix dal 12 ottobre

In questa top 5 c’è spazio anche per l’animazione. Questo anime, ispirato all’omonimo manga, narra le vicende di una famiglia virtuale, i cui membri, però, non sanno che le loro vite, nel quotidiano, vanno a rotoli.

La caduta della casa degli Usher, su Netflix dal 12 ottobre

Probabilmente la serie più attesa di questo mese di ottobre. Ispirata al racconto horror di Edgat Allan Poe, pubblicato nel 1839, ripercorre le vicende di una famiglia a capo di una casa farmaceutica corrotta i cui eredi iniziano a morire nei modi più efferati.

Piccoli brividi, su Disney+ dal 13 ottobre

Ancora horror, questa volta per ragazzi. Si tratta pur sempre del periodo che ci conduce ad Halloween. Disney+ ripropone un adattamento televisivo dei racconti di R. L. Stine, autore di una delle serie di libri più venduti di sempre. Piccoli Brividi aveva già ispirato un telefilm degli anni ‘90, e un film del 2015, con sequel del 2018.

