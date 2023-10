Follia di Lil Jolie ad Amici è il primo inedito che guadagna la produzione. La cantante ha infatti ottenuto il banco nella puntata di formazione della classe del 24 settembre e domenica 1 ottobre è già in sfida per conquistare la produzione del suo primo inedito. La vince. Sarà dunque Follia il primo dei brani di Amici 2023/2024 ad essere prodotto e ad essere pubblicato negli store digitali.

Chi è Lil Jolie

Lil Jolie è il nome d’arte di Angela Ciancio, una ragazza di 23 anni che proviene da Caserta. È figlia unica e vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica. È competitiva, soprattutto con sé stessa. Per lei cantare è un atto liberatorio, a proposito del quale dice: “È la cosa che mi mette in contatto con me stessa”. Nella prima puntata di Amici 2023/2023, Lil Jolie ottiene un banco di canto.

Significato e testo Follia di Lil Jolie

In Follia, Lil Jolie racconta un dialogo con Calliope, musa alla quale si rivolge chiedendole che le venda la sua voce.

Ti guardo ballare nuda

Prima di andare a dormire

Calliope mia bella musa

Vendimi la voce tua

Mi si scornano ingenuità

Anche se ho un po’ di nostalgia

Seduzione, mentalità

Ma la prima poi non va via

Quasi un senso di sazietà

Mi regala la fantasia

Sono centro, eccentricità

Rodo, torno alla mia follia

Guardami, piegati, prenditi la mia follia

Tienimi, stringimi, usami e mandami via

Fondimi, chiediti se valgo la tua compagnia

Calliope mia bella musa

Vendimi la voce tua

Guardami, piegati, prenditi la mia follia

Tienimi, stringimi, usami e mandami via

Fondimi, chiediti se valgo la tua compagnia