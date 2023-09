Con l’iPhone 16 appena commercializzato, sembrerebbe alquanto affrettato parlare di iPhone 15. Eppure il noto e autorevole sito MacRumors ha ottenuto informazioni preliminari su quelli che dovrebbero essere il peso e le dimensioni di ogni modello atteso tra un anno, dunque sia per il modello standard, che Plus e ancora Pro e Pro Max.

Secondo quanto appena trapelato, gli iPhone 16‌ e 16 Plus manterrebbero le stesse dimensioni degli attuali iPhone 15 e ‌iPhone 15‌ Plus e questo per lo stesso utilizzo dei display (rispettivamente) da 6.1 e 6.7 pollici. Di contro, il peso dovrebbe essere diverso, ma di appena 2 grammi per ogni variante, ossia 173 grammi per ‌iPhone 16‌ e 203 grammi per ‌iPhone 16‌ Plus. Per i modelli base dell’anno prossimo dovrebbe pure essere pronto l’impiego del titanio, così come sugli esemplari Pro degli iPhone 15. Ancora, il comparto fotocamera dovrebbe essere riprogettato con un orientamento tutto verticale, molto simile a quello del vecchio iPhone 12.

Passando invece agli ‌iPhone 16‌ Pro e ‌iPhone 16‌ Pro Max, questi presenterebbero un aumento delle dimensioni del display agli attuali iPhone 15 Pro attuali. Lo schermo del Pro normale dovrebbe essere pari a 6,3 pollici rispetto agli attuali 6.1 pollici dell’iPhone 15 Pro. Al contrario, il top di gamma assoluto iPhone 16 Pro Max dovrebbe essere da 6,9 ​​pollici (e non più 6.7 pollici come nel caso della corrente ammiraglia). L’incremento sarebbe dunque di 0,2 pollici per entrambi i modelli. L’‌iPhone 16‌ Pro e 16 Pro Max sarebbero leggermente più alti dei loro predecessori, ma anche un po’ più larghi. Le tabelle di riferimento poste al termine di questo articolo, forniscono le esatte coordinate di dispositivi vecchi e nuovi per un più facile confronto. Terremo conto delle anticipazioni odierne anche nei prossimi mesi, per capire quanto queste si avvicineranno alla realtà dei fatti.

