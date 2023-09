Giunti alle ultime ore di questo mese di settembre, assistiamo ad una vera e propria pioggia di anticipazioni sul Samsung Galaxy S24, in ognuno dei 3 modelli attesi per l’inizio dell’anno prossimo. Un informatore molto autorevole e noto a tutti come Ice Universe su Twitter ha fornito informazioni dettagliate sulle ammiraglie poi non così distanti (con lancio molto probabile già a gennaio).

Partiamo dal Samsung Galaxy S24. Secondo il leaker già menzionato, questo dovrebbe avere un display da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+, rapporto pari a 19,5:9 e luminosità massima di 2.500 nit. L’amperaggio della batteria dovrebbe essere pari a 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W. Per finire, le dimensioni sarebbero pari a 147 × 70.6 × 7,6 mm per un peso complessivo di 168 grammi.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S24+ abbiamo altrettante specifiche date oramai per certe. Il telefono avrebbe uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione WQHD+, rapporto da 19,5:9 e luminosità massima di 2.500 nit. L’amperaggio della batteria sarebbe ancora da 4.900 mAh e sarebbe garantito il supporto alla ricarica rapida a 45 W. Le dimensioni dello smartphone sarebbero uguali a 158,5 × 75,9 × 7,7 mm, per un peso complessivo di 195 grammi.

Per finire, ecco quanto trapelato (sempre nelle ultime ore) sul Samsung Galaxy S24 Ultra. Al display da 6,8 pollici si accompagnerebbe una risoluzione WQHD+ su un pannello con rapporto 19,5:9 e luminosità massima di 2.500 nit. La batteria da 5.000 mAh fornirebbe il supporto alla ricarica rapida a 45 W. Le dimensioni da 162,3 × 79 × 8,6 mm sarebbero associate ad un peso non superiore ai 233 grammi. Quanto trapelato oggi, probabilmente, troverà conferma nelle prossime settimane, grazie a nuove anticipazioni in arrivo da fonti autorevoli come quella odierna. Staremo a vedere.

