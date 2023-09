Una passione per la recitazione, il teatro, la televisione e il cinema che l’ha accompagnata fino all’ultimo respiro. Oggi il suo nome si aggiunge alla lunga lista dei grandi assenti del mondo dello spettacolo. Ma chi era Ketty Roselli?

Ketty Roselli è stata un’attrice e ballerina nata a Torino nel 1972. Ha avuto una grande passione per la musica, la moda e il cinema, che l’ha portata a lavorare in diversi programmi televisivi, film, fiction e spettacoli teatrali.

La carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 1996, quando Ketty partecipa come ballerina ad alcuni programmi televisivi: Luna Park, Carramba Che Sorpresa, Per Tutta La Vita e Ma Il Cielo è Sempre Blu. Nel 2000 si affaccia al mondo del teatro e prende parte a diversi musical, tra cui Jesus Christ Superstar, La Febbre Del Sabato Sera e Grease.

Nel 2009 approda tra il cast della popolare soap opera Centovetrine, in cui interpreta il ruolo della dottoressa Flavia Cortona. Nel 2011 lavora con Enrico Brignano nel musical Sono Romano Ma Non è Colpa Mia e nel 2012 nel musical Tutto Suo Padre.

Ketty Roselli ha partecipato anche a diverse fiction di successo, tra cui Don Matteo e Nero A Metà 3. Ha recitato anche in alcuni film e cortometraggi, tra cui Scusate Se Esisto e I Cassamortari.

Ketty Roselli è morta il 29 settembre 2023 dopo una lunga lotta contro una malattia. L’annuncio è arrivato dal suo staff con una nota pubblicata sui suoi canali social:

“Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose”.