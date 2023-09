Prima un ballo sui social, poi la polizia: il video che mostra Britney Spears con i coltelli ha messo in allarme i fan che hanno subito chiamato le autorità. In un primo momento la lolita del pop ha chiarito con l’ennesimo post su Instagram in cui ha spiegato che i coltelli usati per il ballo erano finti, presi tramite noleggio dal suo team presso il negozio Hand Prop di Los Angeles.

Nello specifico, Britney Spears voleva rendere omaggio a Shakira, “una delle mie interpreti preferite”, la quale si è esibita con dei coltelli di scena durante gli MTV EMA. Certamente la visita della polizia non le ha fatto piacere, e lo dice lei stessa: “Nessuno deve preoccuparsi o chiamare la polizia”. In effetti, il messaggio in calce al video originario risulta modificato: la popstar ha aggiunto: “Non sono coltelli veri!”. A quanto pare il chiarimento non basta, quindi Britney Spears ha pubblicato un altro post in cui da una parte parla del suo divorzio, dall’altra delle conseguenze della sua depressione.

“Il rapporto che ho con Instagram crea dipendenza“, ammette la popstar, che poi si lascia andare in una lunga riflessione sul suo stato emotivo che la porta ad “esplorare nuove app”, un’abitudine che “mi fa sentire stupida”. Poi punta il dito contro chi è troppo attento alle sue mosse sui social, specialmente a seguito dell’episodio dei coltelli:

“Cerco solo di capire chi mi dice di lasciare perdere! Eppure si ergono a difensori, per un motivo non precisato, con accuse o minimizzazioni, dicendo che tutto è falso e ritoccato. Che niente sia reale. Onestamente, che ca**o ve ne frega? Se avete così tanti diritti e siete così perfetti, perché dovrebbe importarvi se qualcuno sta sperimentando app sul suo telefono? Perché dirlo? Siete davvero meglio? Lo siete davvero?”.

Continua a leggere su optimagazine.com