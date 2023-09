Misteri, suspense e tanto altro. Questa è Bodies, la nuova miniserie thriller in arrivo su Netflix, il prossimo 19 ottobre, che promette di far parlare di sé un bel po’. Bodies è ispirata all’omonima graphic novel di Si Spencer, creatore anche di Hellblazer: City of Demons.

Diretta da Marco Kreuzpaintner e scritta da Paul Tomalin, Bodies racconta 4 indagini diverse sullo stesso cadavere ritrovato a Longharvest Lane, nell’East End di Londra, in 4 epoche differenti (1890, 1941, 2023 e 2053), condotte da altrettanti detective, che si ritroveranno a collaborare tra loro. I casi sono correlati e il denominatore comune è Elias Mannix (Stephen Graham), enigmatico leader politico.

Lo show è stato scritto da Jed Mercurio, i produttori esecutivi sono Sue De Beauvoir e lo stesso Mercurio. Un ruolo importante nella serie è ricoperta dalla colonna sonora, curata da John Lunn.

Gli interpreti principali che compongono il cast sono i seguenti:

Simon Lowe

Preeya Kalidas

Gail Grena

Ingeborga Dapkunaite

Karen Bryson

Jayne Ashbourne

Susan Lynch

Tamzin Malleson

Keith Allen

Patrick Baladi

Neve McIntosh

Max Beesley

Ecco il trailer ufficiale di Bodies

