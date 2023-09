È stato finalmente preso l’assassino di Tupac Shakur? La notizia arriva dalla Cnn che in un articolo pubblicato nelle ultime ore parla dell’arresto di un uomo che potrebbe essersi trovato a bordo della Cadillac, quella Cadillac, quando il rapper fu ucciso da una pioggia di proiettili. Andiamo per ordine.

È stato preso l’assassino di Tupac Shakur?

Come riporta l’Associated Press, venerdì 29 settembre la Procura ha disposto l’arresto di Duane Keith Davis, il cui nome era già presente nella lista dei primi quattro sospettati fin dalle prime indagini della polizia.

Va detto che Keith Davis potrebbe non essere l’uomo armato che sparò e uccise Tupac nel 1996, bensì colui che “ha chiamato in causa questo gruppo di individui che hanno commesso questo crimine”, e che dunque avrebbe “orchestrato il piano” per uccidere il rapper.

Lo stesso Duane Keith Davis ha più volte riferito, nelle interviste e nel suo libro di memorie Compton Street Legend, di aver armato le mani che uccisero Tupac Shakur fornendo agli assassini materiali la pistola. Come chiarisce AP News, in Nevada l’accusa di omicidio riguarda anche coloro che non ne hanno preso parte fisicamente, ma che hanno collaborato alla messa in opera.

L’omicidio di Tupac Shakur

Tupac Shakur fu ucciso alle 23:15 del 7 settembre 1996 a Las Vegas, mentre viaggiava sul sedile passeggero della BMW E38 dell’amico Suge Knight. La loro auto fu affiancata da una Cadillac occupata da un numero non precisato di uomini, tra Koval Lane e Flamingo Road.

Contro Tupac Shakur fu esplosa una pioggia di proiettili che lo colpirono quattro volte, uno dei quali gli trapassò un polmone. Il rapper morì il 13 settembre per un’emorragia interna che gli causò un’insufficienza respiratoria e un arresto cardiocircolatorio dopo ben 6 giorni di agonia.

Secondo la Procura, quindi, Duane Keith Davis sarebbe stato il mandante nonché il coordinatore della spedizione di morte contro Tupac.

Continua a leggere su optimagazine.com