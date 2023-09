Super sconto quest’oggi su Amazon per il Samsung Galaxy S23, top di gamma di quest’anno che può essere acquistato ad un prezzo decisamente più vantaggioso. Se state cercando uno smartphone Android di ottima qualità, ma provando a risparmiare qualche euro, quest’offerta può fare al caso vostro. Il Samsung Galaxy S23 non ha assolutamente nulla da invidiare alla concorrenza, con un comparto tecnico di ultima generazione che può dare del filo da torcere a qualsiasi flagship. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon per tale device, bisogna prima evidenziare come si stia parlando del modello Phantom Black da 128GB di memoria interna.

Pare stia tornando alla carica il Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo sul prezzo disponibile su Amazon

Oltre al discorso su One UI 6.0, affrontato nei giorni scorsi, è importante dunque valutare offerte. Qui è stato applicato uno sconto del 32% sul prezzo precedente di 953,19 euro, arrivando ad una cifra finale di 649 euro. Come visto si ha modo di poter risparmiare un bel po’ di euro, ma bisogna affrettare i tempi d’acquisto perché le scorte a disposizione stanno per terminare. In molti si sono fiondati su questo Samsung Galaxy S23, anche se bisogna attendere qualche giorno in più per la consegna che comunque risulta essere gratuita.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Sono infatti un po’ più lunghi i tempi di spedizione, ma vale sicuramente la pena approfittare di tale offerta. Tra l’altro Amazon consente anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti potranno approcciarsi a questo tipo di top di gamma. Per quanto riguarda le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S23, ricordiamo la presenza di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate fino a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus 2.

Dal punto di vista hardware spicca il processore Snapdragon 8 Gen 2 che può contare su una RAM da 8GB, mentre la memoria interna risulta essere per questo modello da 128GB. Per quanto riguarda l’aspetto fotografico spazio ad una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel. Infine la batteria del Samsung Galaxy S23 è da 3900 mAh.

