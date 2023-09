Il colosso di Seul terrà un nuovo evento di lancio in cui debutteranno il Samsung Galaxy S23 FE, il Tab A9 series e le Galaxy Buds FE. Inoltre, l’azienda asiatica si è messa anche a lavoro su vari smartphone della serie A, compreso il Samsung Galaxy A15. All’inizio di settembre in corso, una nuova perdita ha rivelato il design del prossimo smartphone della serie Galaxy A. Adesso, il design è stato rivelato ancora una volta tramite nuovi rendering. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli in merito.

Le ultime notizie giungono dal noto tipster Evan Blass che ha condiviso un’immagine su X (ex Twitter). Dando un’occhiata al rendering, è possibile notare che il prossimo Samsung Galaxy A15 sarà caratterizzato sul retro da una configurazione a tripla fotocamera, che dispone anche di un flash LED. L’immagine trapelata mostra anche il lato destro del prossimo device del produttore sudcoreano, sfoggiando un pulsante di accensione che funge anche da scanner di impronte digitali. La parte posteriore dello smartphone risulta pulita ad eccezione del logo Samsung nella parte inferiore centrale e delle triple fotocamere posteriori. Il rendering mostra anche i bilancieri del volume che si possono visualizzare sul pulsante di accensione sul lato destro del dispositivo. I precedenti rendering condivisi da OnLeaks rivelano che Samsung doterà il Galaxy A15 di cornici spesse su tutti e quattro i lati del display.

La batteria del Samsung Galaxy A15 è stata di recente avvistata anche sulla certificazione di Safety Korea. Lo smartphone dovrebbe sfoggiare un display da 6,4 pollici con una tacca a forma di Infinity-U. Sulla base di precedenti rapporti, il device sarà il successore del modello Samsung Galaxy A14 5G e, considerato che risulta piuttosto simile al suo predecessore, il dispositivo sarà anche un modello di fascia media a prezzi accessibili. Purtroppo ulteriori dettagli ancora non sono chiari.

