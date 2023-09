Mancano ancora alcune settimane ad una delle partite più attese del girone di andata in Serie A, ma a quanto pare oggi c’è già grande attesa per l’uscita dei biglietti di Milan-Juventus. Quando escono? Al momento occorre fare chiarezza in vista della sfida in programma domenica 22 ottobre a San Siro, in quanto la pubblicazione dell’apposita pagina web sul sito ufficiale del club rossonero ha creato un po’ di confusione tra i sostenitori delle due squadre. Insomma, ci sono ancora un po’ di nodi da sciogliere per chi non vuole perdersi lo scontro diretto dal vivo tra due candidate alla vittoria dello Scudetto.

Oggi tutti si chiedono quando escono i biglietti di Milan-Juventus verso il big match del 22 ottobre

Dunque, non solo grandi aspettative per la sfida di Napoli per i rossoneri, come abbiamo osservato nelle scorse ore parlando della gestione dei ticket per l’altro grande evento autunnale a proposito della compagine allenata da Pioli, ma anche un big match più a breve termine. Cosa sappiamo allo stato attuale a proposito dei biglietti di Milan-Juventus? Dal club di casa non si hanno riscontri definitivi ed ufficiali sullo start della vendita libera, ma alla luce delle mosse del passato del Milan, possiamo quantomeno avanzare delle ipotesi.

In particolare, è possibile che la vendita libera dei biglietti di Milan-Juventus possa scattare nel corso della prossima settimana. Alla luce del fatto che siamo al cospetto di un match di cartello, infatti, ci sono buone probabilità che ci si muova con discreto anticipo, in modo da ultimare prima possibile tutto il ciclo e giungere ad uno scontato sold out. Insomma, ci apprestiamo a vivere giorni molto intensi sotto questo punto di vista, considerando anche la delicatezza della partita in questione.

Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più su quando escono i biglietti di Milan-Juventus.

