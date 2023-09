In questo venerdì 29 settembre non funziona PosteMobile, in particolare per il suo servizio di rete fornito ai clienti con la SIM dell’operatore. Le difficoltà riguardano dunque un aspetto essenziale dell’esperienza con il proprio smartphone e, per questo motivo, dobbiamo scendere nel dettaglio delle anomalie: il tutto, fornendo anche tutti gli utili suggerimenti per ottenere supporto tecnico in questo come in altri momenti di down.

I primi problemi odierni si sono verificati subito dopo le 10 di questa mattina. Il noto servizio Downdetector mette in evidenza centinaia di segnalazioni di errori all’ora di questa pubblicazione, ossia alle 11:30. Come già accennato, le difficoltà riguardano solo la connessione ad internet da SIM. Dunque non è possibile navigare in rete, usare un’app social, inviare anche dei semplici messaggi WhatsApp se ci si affida alla sola copertura dell’operatore, senza avere l’ausilio (magari) di una rete Wi-Fi. Per fortuna, almeno per il momento, non ci sono invece dei feedback negativi per quanto riguarda la semplice linea telefonica del vettore: quest’ultima sembra funzionare correttamente, senza alcuna anomalia.

Come comportarsi oggi e sempre, nel momento in cui non funziona PosteMobile per ottenere assistenza? I canali di supporto sono diversi. Il primo è quello che prevede la chiamata al customer care e dunque al numero 160 sempre attivo per parlare con un operatore. In alternativa e, soprattutto, avendo una seconda rete di appoggio, si potrà chiedere una consulenza in app PosteMobile, nella relativa chat presente in area personale. Anche dal sito Postemobile.it è possibile ottenere aiuto, ma sempre dopo aver effettuato il login.

Aggiornamento 11:45 – Le segnalazioni di problemi con PosteMobile continuano ad aumentare. Sempre secondo Downdetector, le testimonianze di clienti con difficoltà sono più di un migliaio. per il momento, l’operatore non ha chiarito le reali motivazioni del down, né ha fornito feedback su un eventuale ritorno alla normalità.

