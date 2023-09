Fedez è stato operato di nuovo, al Fatebenefratelli. Il rapper lo confermo con un messaggio scritto, tra le sue storie su Instagram.

Così, le voci del giorno trovano fondamento. Fedez infatti conferma, via Instagram, di essere ricoverato in ospedale. Ringrazia per i messaggi di vicinanza ricevuti e per il supporto dei fan e spiega cosa sta succedendo. Adesso sta bene ma ha dovuto subire un intervento chirurgico d’urgenza, motivo per cui sua moglie – Chiara Ferragni – ha fatto ritorno in tutta fretta da Parigi.

“Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”, scrive Fedez su Instagram. Le sue parole si attendevano da tutto il giorno. Sembrava, infatti, molto strana l’assenza del rapper dai social.

Fedez ringrazia, poi, il personale medico che lo ha soccorso e operato d’urgenza, salvandogli letteralmente la vita. Il suo messaggio per loro è: “Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Il peggio è passato per Fedez, che tuttavia si trova ancora sotto osservazione all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove è stato trasportato d’urgenza nella giornata di giovedì 28 settembre.

A lasciar intendere che il motivo dell’assenza di Fedez dai social fosse legato a motivi di salute era stato lo youtuber Mr Marra che gli aveva inviato un abbraccio durante una diretta su Twitch. Quelle che sembravano solo voci, adesso trovano fondamento nelle parole di Fedez.

Seguiranno aggiornamenti.