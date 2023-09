Cosa sta succedendo a Fedez? Sua moglie, Chiara Ferragni, rientra a Milano d’urgenza da Parigi, per una delicata situazione familiare. Impossibile non pensare a Fedez che, nel frattempo, è sparito dai social. Non un messaggio né una storia su Instagram. E intanto le voci sull’operazione d’urgenza si diffondono a macchia d’olio. Sembra, infatti, che il rapper in questo momento sia in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico non programmato.

Cosa sta succedendo a Fedez? Chiara Ferragni prende il primo volo per rientrare in Italia. Al suo fianco c’è l’amica Chiara Biasi. Tutto tace anche da parte sua. Nel frattempo, Mr Marra manda un abbraccio a Fedez in una live su Twitch e invita i suoi follower a fare lo stesso. Mr Marra, all’anagrafe Davide Marra, è uno YouTuber molto conosciuto, in contatto con Fedez.

Ha preso il posto di Luis Sal nel podcast Muschio Selvaggio e h affiancato Fedez.

Nel momento in cui scriviamo, non si hanno notizie certe a proposito del motivo che ha costretto Chiara Ferragni a fare ritorno in Italia. Si attendono aggiornamenti.