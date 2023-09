L’app Discovery+ è un must per i patiti di contenuti come programmi tv, serie di vario genere, documentari e approfondimenti di qualità. Con l’autunno appena iniziato e l’inverno all’orizzonte, si avrà di certo più tempo da dedicare alla visione di quanto ci aggrada, anche in mobilità da un telefono. L’applicazione presa ora in esame vanta una vasta offerta di contenuti, davvero per tutti i gusti, e soprattutto consente anche di fruire della diretta streaming gratuita di reti molto apprezzate come Canale 9, Real Time e non solo.

Funzionamento

L’app Discovery+ è presente sua sul Play Store per dispositivi Android che sull’App Store Apple per iPhone e iPad. Lo strumento è totalmente gratuito, questo è chiaro, ma non tutti i suoi contenuti saranno fruibili perché inclusi in specifici piani abbonamento. Di seguito, dunque, sarà effettuata una distinzione tra cosa sia free e cosa no. Ad ogni modo, prima di procedere all’utilizzo della soluzione, sarà sempre utile effettuare una registrazione con un nuovo account Discovery appunto (per chi non ne possiede già uno) per avere traccia della propria esperienza, ottenere suggerimenti personalizzati e molto altro ancora.

Con l’app Discovery Plus è possibile visionare gratuitamente lo streaming live di alcuni canali come canale 9, Real Time e non solo? Certo che si: anzi, oltre alle reti già menzionate, lo stesso vale per i canali DMAX, HGTV, Food Network, Motor Trend, Giallo, K2 e Frisbee. L’esperienza senza abbonamento include la visione di diversi annunci pubblicitari ma, a dire la verità, neanche troppo invasivi. Oltre alle live, questo tipo di esperienza consente anche di vedere almeno alcuni contenuti on demand, tuttavia soltanto quelli contrassegnati dall’etichetta FREE.

Proprio per vedere lo streaming di tutti i canali su menzionati, all’interno dell’app Discovery +, bisognerà solo andare nella Home dello strumento. Dopo i primi suggerimenti di programmi di diverso tipo, appaiono i loghi delle reti del network di cui è disponibile appunto il servizio di live. Cliccando su qualunque scelta, appare il comando “Guarda Ora” e la diretta parte dopo un paio di annunci. Insomma, l’esperienza è più che mai semplificata.

Cosa è possibile vedere invece via app Discovery+ con un piano abbonamento di base che prevede degli annunci ridotti? I contenuti di intrattenimento, in questo caso, sono tutti fruibili, ma con l’interruzione solo di qualche spot. A questa prima soluzione, se ne affianca una seconda, ossia quella senza alcuna pubblicità e con contenuti esclusivi come i documentari BBC, il meglio della programmazione settimanale della WWE. Per finire, rientra tra le soluzioni possibili anche il pacchetto Intrattenimento + Sport. Oltre a tutto quanto appena riferito, i sottoscrittori di questa soluzione accederanno a diversi eventi sportivi come quelli del ciclismo, i 3 tornei del Grande Slam di Tennis (Australian Open, Roland Garros e US Open), oltre agli sport invernali e tutto quanto trasmesso da Eurosport.

Una volta presentate le soluzioni di visioni abbinabili all’app Discovery+, ecco qualche indicazione sui costi dell’abbonamento. Nel caso di pacchetto con pubblicità, l’abbonamento annuale è da 19,90 euro all’anno. Al contrario, per Discovery Plus senza pubblicità bisognerà spendere 3,99 euro al mese. Infine per Discovery Plus + Eurosport, il costo mensile sarà d: 7,99 euro al mese

Usabilità

Come già accennato, l’app Discovery+ è molto semplificata. La navigazione fra canali, contenuti, sezioni fila liscia senza intoppi. L’applicazione è sgombra di particolari bug ed errori, anche perché lo strumento è frequentemente aggiornato presso i rispettivi store di riferimento.

Sia nel caso si usufruisca di un piano abbonamento o completamento free, la visione dei contenuti in streaming o on demand è ottimale. Una comoda sezione Guida T, consente di avere sempre, in un colpo solo, le informazioni su tutti i programmi giornalieri pianificati, senza il rischio di perdersi alcun appuntamento o puntata.

