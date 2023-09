Il Samsung Galaxy S24 dovrebbe essere presentato tra meno di 4 mesi: secondo gli ultimi rumor, il lancio del top di gamma potrebbe concretizzarsi già il prossimo 18 gennaio. Nell’attesa, un informatore autorevole come OnLeaks, in collaborazione con il sito Smartprix, ha prodotto una serie di rendering della futura ammiraglia, mostrandola in ogni suo aspetto.

Raccolti tutti i presunti dettagli estetici relativi al successore del Samsung Galaxy S23, gli esperti hanno prodotto le immagini presenti in apertura e in chiusura articolo. Il display non dovrebbe variare nelle due generazioni di telefoni successivi del 2023 e 2024 e dunque mantenere una diagonale da 6.1 pollici, almeno per quanto riguarda la variante standard del modello. La posizione dei testi laterali del telefono sembrerebbe esser leggermente cambiata rispetto alla variante ora in carica. Più in generale, i bordi del telefono appaiono meno arrotondati e l’effetto complessivo è più squadrato.

Sempre secondo i render trapelati in queste ore, una delle modifiche progettuali più evidenti per il nuovo Samsung Galaxy S24 sarà l’inclusione di un’antenna UWB (Ultra-Wideband) sul lato per un primato di ricezione del segnale tutto da dimostrare sul campo. Se l’attuale Galaxy S23 ha delle misure uguali a 146,3 x 70,9 x 7,6 mm, il prossimo Galaxy S24 dovrebbe differire pochissimo da questi valori, ossia 147 x 70,5 x 7,6 mm.

Andando sul retro del Samsung Galaxy S24, il pannello posteriore del telefono presenterebbe sempre la tripla fotocamera. Il tris di sensori sporgerebbe sempre rispetto al telaio e questi ultimi sarebbe solo accompagnati da un flash LED. La finitura della copertura dovrebbe essere opaca e la cosa dovrebbe favorire la presa con una mano dello smartphone rispetto ad una finitura lucida e liscia.

Quanto condiviso in queste ore potrebbe poi non discostarsi molto dalla realtà dei fatti. Le fonti di riferimento hanno spesso condiviso materiali verosimili in relazione a nuovo hardware e i loro rendering hanno spesso trovato conferma nella realtà. potrebbe essere lo stesso anche questa volta.

Continua a leggere su optimagazine.com